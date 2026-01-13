Росія вдарила по інноваційному терміналу "Нової пошти”: є загиблі та поранені

13 січня вночі ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу компанії “Нова пошта”. Є загиблі та поранені. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки поранено чотирьох колег — трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Також загинули четверо працівників: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

Як повідомили у "Новій пошті", клієнтам, чиї посилки були знищені, компенсують їхню вартість.

ДСНС вказує, що окупанти завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м².

Надзвичайники врятували 30 людей, серед них і двоє, яких дістали з-під завалів зруйнованої будівлі. Аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала компанії “Нова пошта”. Знищено 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.