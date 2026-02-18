"Нова пошта" запустила доставку з США в Україну

Нова пошта оголосила про запуск партнерства з міжнародним перевізником UPS, що дозволяє організувати доставку з США до України. Америка стала 17-ю країною за межами України, де доступний сервіс "Нової пошти".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

Тепер відправити документи чи посилки до 30 кг із США в Україну можна через понад 6000 пунктів UPS Store по всій країні.

Оформити міжнародне відправлення можна онлайн через сайт або мобільний застосунок "Нової пошти", а термін доставки — від 7 днів.

За словами співвласника групи компаній Nova Вячеслава Климова, запуск доставки з США є стратегічним кроком для розвитку присутності на американському ринку. Це партнерство дозволяє масштабувати сервіс та швидше реагувати на потреби клієнтів.

У планах компанії — скорочення термінів доставки до 5 днів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах України.

Додамо, компанія Nova у 2025 році доставила 522 млн посилок, з яких 29 млн — міжнародні, що на 10% більше, ніж у 2024 році. Загальний дохід компанії склав понад 54 млрд грн, що на 21% або 2,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.