"Нова пошта" перевела відділення на Троєщині в цілодобовий режим: що відомо

Відділення Нової пошти на Троєщині працює 24/7

Через ускладнення безпекової ситуації на лівому березі Києва відділення “Нової пошти” №221 на Троєщині перейшло на цілодобовий режим роботи.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба компанії.

"Ситуація на лівому березі ускладнюється, тож ще одне відділення Нової пошти №221 на Троєщині відтепер працюватиме цілодобово. Там можна буде зігрітися, перепочити, підзарядитися і підключитися до Wi-Fi", - йдеться в повідомленні.

Відділення "Нової пошти" працюватимуть як пункти незламності

Нагадаємо, раніше десять відділень "Нової пошти" в Києві перейшли  на режим роботи 24/7 та функціонуватимуть як пункти незламності.

Рішення ухвалили через складну ситуацію з енергозабезпеченням у столиці, щоб кияни мали більше безпечних і доступних місць, куди можна звернутися у будь-який час доби.

У цілодобових відділеннях мешканці міста зможуть:

  • підзарядити телефони, ноутбуки, планшети, навушники та павербанки;
  • скористатися безкоштовним Wi-Fi;
  • зігрітися, випити чаю або кави;
  • отримати поштові послуги;
  • зняти готівку без комісії з карток NovaPay;
  • провести медичні процедури, що потребують електроенергії, зокрема інгаляції з небулайзером.
Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати мешканців Деснянського району міста Києва мікрорайону Троєщина та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.

Автор:
Ольга Опенько