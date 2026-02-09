- Категорія
"Нова пошта" перевела відділення на Троєщині в цілодобовий режим: що відомо
Через ускладнення безпекової ситуації на лівому березі Києва відділення “Нової пошти” №221 на Троєщині перейшло на цілодобовий режим роботи.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
"Ситуація на лівому березі ускладнюється, тож ще одне відділення Нової пошти №221 на Троєщині відтепер працюватиме цілодобово. Там можна буде зігрітися, перепочити, підзарядитися і підключитися до Wi-Fi", - йдеться в повідомленні.
Відділення "Нової пошти" працюватимуть як пункти незламності
Нагадаємо, раніше десять відділень "Нової пошти" в Києві перейшли на режим роботи 24/7 та функціонуватимуть як пункти незламності.
Рішення ухвалили через складну ситуацію з енергозабезпеченням у столиці, щоб кияни мали більше безпечних і доступних місць, куди можна звернутися у будь-який час доби.
У цілодобових відділеннях мешканці міста зможуть:
- підзарядити телефони, ноутбуки, планшети, навушники та павербанки;
- скористатися безкоштовним Wi-Fi;
- зігрітися, випити чаю або кави;
- отримати поштові послуги;
- зняти готівку без комісії з карток NovaPay;
- провести медичні процедури, що потребують електроенергії, зокрема інгаляції з небулайзером.
Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати мешканців Деснянського району міста Києва мікрорайону Троєщина та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.