- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Новая почта" перевела отделение на Троещине в круглосуточный режим: что известно
Из-за осложнения ситуации безопасности на левом берегу Киева отделение "Новой почты" №221 на Троещине перешло на круглосуточный режим работы.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
"Ситуация на левом берегу усложняется, поэтому еще одно отделение Новой почты №221 на Троещине теперь будет работать круглосуточно. Там можно будет согреться, отдохнуть, подзарядиться и подключиться к Wi-Fi", - говорится в сообщении.
Отделения "Новой почты" будут работать как пункты несокрушимости
Напомним, ранее десять отделений "Новой почты" в Киеве перешли на режим работы 24/7 и будут функционировать как пункты несокрушимости.
Решение приняли из-за сложной ситуации с энергообеспечением в столице, чтобы киевляне имели больше безопасных и доступных мест, куда можно обратиться в любое время суток.
В круглосуточных отделениях жители города смогут:
- подзарядить телефоны, ноутбуки, планшеты, наушники и павербанки;
- воспользоваться бесплатным Wi-Fi;
- согреться, выпить чаю или кофе;
- получить почтовые услуги;
- снять наличные без комиссии с карт NovaPay;
- провести медицинские процедуры, требующие электроэнергии, в частности, ингаляции с небулайзером.
Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось в торговые сети с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева микрорайона Троещина и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов.