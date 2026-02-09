"Новая почта" перевела отделение на Троещине в круглосуточный режим: что известно

Из-за осложнения ситуации безопасности на левом берегу Киева отделение "Новой почты" №221 на Троещине перешло на круглосуточный режим работы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Ситуация на левом берегу усложняется, поэтому еще одно отделение Новой почты №221 на Троещине теперь будет работать круглосуточно. Там можно будет согреться, отдохнуть, подзарядиться и подключиться к Wi-Fi", - говорится в сообщении.

Отделения "Новой почты" будут работать как пункты несокрушимости

Напомним, ранее десять отделений "Новой почты" в Киеве перешли на режим работы 24/7 и будут функционировать как пункты несокрушимости.

Решение приняли из-за сложной ситуации с энергообеспечением в столице, чтобы киевляне имели больше безопасных и доступных мест, куда можно обратиться в любое время суток.

В круглосуточных отделениях жители города смогут:

подзарядить телефоны, ноутбуки, планшеты, наушники и павербанки;

воспользоваться бесплатным Wi-Fi;

согреться, выпить чаю или кофе;

получить почтовые услуги;

снять наличные без комиссии с карт NovaPay;

провести медицинские процедуры, требующие электроэнергии, в частности, ингаляции с небулайзером.

Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось в торговые сети с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева микрорайона Троещина и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов.