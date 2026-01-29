Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве на Троещине некоторые продуктовые супермаркеты будут работать круглосуточно

Троещина
В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой. Фото: facebook.com/mbakhmatov

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось в торговые сети с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева микрорайона Троещина и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что такие торговые объекты должны обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства.

В Минэкономики отмечают, что супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений.

Информация о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса будет обнародована Деснянской районной государственной администрацией.

"Бесперебойный доступ людей к продуктам питания и базовым услугам является критически важным. Мы благодарны торговым сетям за готовность поддержать жителей столицы и фактически присоединиться к системе жизнестойкости города. Такое сотрудничество государства и бизнеса - пример ответственного партнерства ради людей", - подчеркнул он.   заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал   глава Деснянского района Максим Бахматов.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко,теплоснабжение в Троещине может начать возобновляться с 1 февраля.

Автор:
Светлана Манько