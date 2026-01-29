В Киеве на Троещине некоторые продуктовые супермаркеты будут работать круглосуточно

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось в торговые сети с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева микрорайона Троещина и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что такие торговые объекты должны обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства.

В Минэкономики отмечают, что супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений.

Информация о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса будет обнародована Деснянской районной государственной администрацией.

"Бесперебойный доступ людей к продуктам питания и базовым услугам является критически важным. Мы благодарны торговым сетям за готовность поддержать жителей столицы и фактически присоединиться к системе жизнестойкости города. Такое сотрудничество государства и бизнеса - пример ответственного партнерства ради людей", - подчеркнул он. заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко,теплоснабжение в Троещине может начать возобновляться с 1 февраля.