Тепло на Троещине может появиться с 1 февраля — эксперт

Теплоснабжение в Троещине может начнать возобновляться с 1 февраля. Об этом в интервью Delo.ua рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Там идет активная работа, и я ожидаю, что отопление начнет появляться на Троещине где-то 1 февраля", - отметил эксперт.

По его словам, чрезвычайная ситуация в Деснянском районе возникла из-за того, что в результате обстрелов была поражена ТЭЦ-6, которая была единственным источником тепла для района. И если часть других районов удалось перекрыть другими котельными, то у 670–700 домов части Деснянского района такой альтернативы нет.

"Сейчас идет максимально интенсивная работа, чтобы ТЭЦ-6 подала тепло. Я искренне надеюсь, что из тех обломков, которые там остались после последних атак, удастся собрать что-то рабочее. Повторяюсь, через 2–3 дня тепло вернется", — добавил Харченко.

Из-за российских обстрелов часть Киева остается без отопления

По данным Киевской городской государственной администрации, по состоянию на вечер 28 января из-за массированных атак на критическую инфраструктуру 639 многоэтажек столицы оставались без отопления . Подавляющее большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах города. Бригады коммунальных служб и энергетиков работают в усиленном режиме. Ремонты продолжаются круглосуточно, и к работам привлечены более тысячи специалистов из столицы и других регионов Украины.

"Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева", - написал Кличко.

Тем временем глава Деснянского района, в котором находится большинство отрезанных от теплоснабжения домов, Максим Бахматов в интервью Delo.ua рассказал, что ситуация с отоплением на Троещине критическая . Для того чтобы спасти жизнь людей, районные власти вывозят в пансионаты маломобильные люди, люди с инвалидностью, а также ветеранов российско-украинской войны. Кроме того, в районе развернуты пункты обогрева.

26 января Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса. Средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 000 поляков сдали 80 млн злотых (почти 2 млн евро).

Общая мощность передаваемого оборудования составляет 2376 кВт, что значительно усиливает энергетическую устойчивость столицы.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 22 января без теплоснабжения находились почти 3 тысячи многоэтажек .