Киев без отопления: еще более 600 многоэтажек остаются без тепла из-за обстрелов

Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру Киева 639 многоэтажных домов остаются без теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Владимир Кличко.

Город без тепла

Это следствие массированных обстрелов критической инфраструктуры города, в результате которых повреждены теплосети и оборудование, обеспечивающее подачу тепла в дома киевлян.

Бригады коммунальных служб и энергетиков работают в усиленном режиме. Ремонты продолжаются круглосуточно, и в работу вовлечены более тысячи специалистов из столицы и других регионов Украины.

"Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева", - написал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 28 января в Киеве без теплоснабжения оставались более 700 жилых домов, поврежденных в результате массированных обстрелов критической инфраструктуры.