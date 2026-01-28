Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Наличный курс:

USD

43,07

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев без отопления: еще более 600 многоэтажек остаются без тепла из-за обстрелов

теплоснабжение, батарея
Комитет ВР поддержал законопроект о развитии теплоснабжения. / Shutterstock

Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру Киева 639 многоэтажных домов остаются без теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Владимир Кличко.

Город без тепла

Это следствие массированных обстрелов критической инфраструктуры города, в результате которых повреждены теплосети и оборудование, обеспечивающее подачу тепла в дома киевлян.

Бригады коммунальных служб и энергетиков работают в усиленном режиме. Ремонты продолжаются круглосуточно, и в работу вовлечены более тысячи специалистов из столицы и других регионов Украины.

"Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева", - написал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 28 января в Киеве без теплоснабжения оставались более 700 жилых домов, поврежденных в результате массированных обстрелов критической инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько