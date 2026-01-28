В Киеве более 700 жилых домов без тепла: ремонтные бригады работают круглосуточно

737 жилых домов столицы на сегодняшний день без тепла. Подавляющее большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Большинство домов уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

По словам Кличко, коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян.

Всего над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1000 коммунальщиков. Им помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и других городов, а также бригады "Укрзализныци".

Помощь международных партнеров

26 января Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса. Средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 000 поляков сдали 80 млн злотых (почти 2 млн евро).

Общая мощность передаваемого оборудования составляет 2376 кВт, что значительно усиливает энергетическую устойчивость столицы.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро, 22 января, без теплоснабжения находились почти 3 тысячи многоэтажек.