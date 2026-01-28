Запланована подія 2

Читать на русском

У Києві понад 700 житлових будинків наразі без тепла: ремонтні бригади працюють цілодобово

ремонт тепломереж
У Києві ремонтні бригади працюють цілодобово. / Міністерство розвитку громад та територій України

737 житлових будинків столиці на сьогодні без тепла. Переважна більшість із них — на Троєщині. Частина — в кількох інших районах міста.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Більшість будинків уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

За словами Кличка, комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян.

Загалом над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників. Їм допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та інших міст, а також бригади "Укрзалізниці".

Допомога міжнародних партнерів

26 січня Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи. Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро).

Загальна потужність переданого обладнання становить 2 376 кВт, що значно посилює енергетичну стійкість столиці.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок, 22 січня, без теплопостачання були майже 3 тисячі багатоповерхівок.

Автор:
Тетяна Ковальчук