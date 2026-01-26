Запланована подія 2

Київ без тепла: уряд вимагає прискорити відновлення опалення

Понад 1200 багатоквартирних будинків у Києві досі залишаються без опалення. Найскладнішу ситуацію зафіксовано на лівому березі столиці. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офіса президента.

Енергетична криза

В Україні відбулася спеціальна селекторна нарада щодо ситуації в регіонах із найскладнішою енергетичною ситуацією. Йшлося, зокрема, про Київ і Київську область, Харків та Харківщину, Чернігівську, Сумську, Дніпропетровську області та Запоріжжя.

Найбільше уваги під час наради приділили Києву. У столиці понад 1200 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення. З місцевими керівниками та представниками уряду обговорили можливі шляхи якнайшвидшого розв’язання проблеми. Зазначається, що озвучені строки відновлення наразі не є задовільними й потребують прискорення.

"Ідеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації", - йдеться в повідомленні.

 Визначено послідовність подальших кроків, а звіти щодо можливих термінів їх реалізації мають бути надані вже найближчим часом.

Окремо доручено перевірити готовність соціальної інфраструктури столиці, зокрема шкіл і пунктів підтримки, до повноцінної роботи. Міністр внутрішніх справ доповів про забезпечення пунктів обігріву, організацію гарячого харчування та підтримку мобільного зв’язку.

Прем’єр-міністру спільно з міністром фінансів доручено проаналізувати можливості, зокрема для Києва, щодо термінової закупівлі обладнання, необхідного для альтернативної генерації електроенергії та теплопостачання. Міністр енергетики перебуває на постійному зв’язку з міжнародними партнерами та разом із місцевою владою має визначити перелік додаткової допомоги й можливі терміни її отримання.

Крім того, командувачу Повітряних сил ЗСУ разом із міністром оборони доручено опрацювати додаткові варіанти посилення захисту Харкова.

Водночас відзначено роботу енергетиків, підрозділів ДСНС та ремонтних бригад, які залучені до відновлення інфраструктури. Наголошено на необхідності такої ж злагодженої та фахової роботи з боку керівників обласного й місцевого рівнів.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько