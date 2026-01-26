Запланована подія 2

Киев без тепла: правительство требует ускорить возобновление отопления

Более 1200 многоквартирных домов в Киеве до сих пор остаются без отопления. Самая сложная ситуация зафиксирована на левом берегу столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Энергетический кризис

В Украине состоялось специальное селекторное совещание по ситуации в регионах с самой сложной энергетической ситуацией. Речь шла, в частности, о Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковщине, Черниговской, Сумской, Днепропетровской области и Запорожье.

Больше внимания во время совещания уделили Киеву. В столице более 1200 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления. С местными руководителями и представителями правительства обсудили возможные пути скорейшего решения проблемы. Отмечается, что озвученные сроки восстановления пока не удовлетворительны и требуют ускорения.

"Речь идет о значительном количестве людей, нуждающихся в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации", - говорится в сообщении.

Определена последовательность дальнейших шагов, а отчеты о возможных сроках их реализации должны быть предоставлены в ближайшее время.

Отдельно поручено проверить готовность социальной инфраструктуры столицы, в частности, школ и пунктов поддержки, к полноценной работе. Министр внутренних дел доложил об обеспечении пунктов обогрева, организации горячего питания и поддержке мобильной связи.

Премьер-министру совместно с министром финансов поручено проанализировать возможности, в частности для Киева, по срочной закупке оборудования, необходимого для альтернативной генерации электроэнергии и теплоснабжения. Министр энергетики находится на постоянной связи с международными партнерами и вместе с местными властями должен определить перечень дополнительной помощи и возможные сроки ее получения.

Кроме того, командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны поручено проработать дополнительные варианты усиления защиты Харькова.

В то же время отмечена работа энергетиков, подразделений ГСЧС и ремонтных бригад, привлеченных к восстановлению инфраструктуры. Отмечена необходимость такой же слаженной и профессиональной работы со стороны руководителей областного и местного уровней.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в   материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько