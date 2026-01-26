- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Электроснабжение стабилизируется: на Киевщине возвращаются графики отключения света
Энергетики стабилизировали подачу электроэнергии в Киевскую область, и графики отключений постепенно восстанавливаются.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.
Графики света в Киевской области
"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевщины. В то же время она остается сложной и может изменяться", - сообщает пресс-служба.
После восстановления света энергетики советуют не включать мощные приборы первые 30 минут и пользоваться техникой поочередно во избежание перегрузок и повторных аварий.
Напомним, российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксировали перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.
Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским, показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.