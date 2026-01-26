Запланована подія 2

Электроснабжение стабилизируется: на Киевщине возвращаются графики отключения света

Энергетики стабилизировали подачу электроэнергии в Киевскую область, и графики отключений постепенно восстанавливаются.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Графики света в Киевской области

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевщины. В то же время она остается сложной и может изменяться", - сообщает пресс-служба.

После восстановления света энергетики советуют не включать мощные приборы первые 30 минут и пользоваться техникой поочередно во избежание перегрузок и повторных аварий.

Напомним, российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксировали перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским, показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.

Автор:
Ольга Опенько