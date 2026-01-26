Запланована подія 2

Електропостачання стабілізується: на Київщині повертаються графіки відключення світла

ДТЕК повертає графіки стабілізаційних відключень у Київській області / Pixabay

Енергетики стабілізували подачу електроенергії на Київщині, і графіки вимкнень поступово відновлюються.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Графіки світла на Київщині

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися", - повідомляє пресслужба.

Після відновлення світла енергетики радять не вмикати потужні прилади перші 30 хвилин та користуватися технікою по черзі, щоб уникнути перевантажень і повторних аварій.

Нагадаємо, російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксували перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Додамо, що енергетичний селектор, проведений президентом України Володимиром Зеленським, показав складну ситуацію у Києві та низці областей. Глава держави підкреслив необхідність додаткових заходів для стабілізації енергопостачання і наголосив на бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.

Автор:
Ольга Опенько