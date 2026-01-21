Київ та регіони без світла та тепла: Зеленський вимагає додаткових ресурсів і бронювання 100% персоналу енергетики

Енергетичний селектор, проведений президентом України Володимиром Зеленським, показав складну ситуацію у Києві та низці областей. Глава держави підкреслив необхідність додаткових заходів для стабілізації енергопостачання і наголосив на бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент.

Зеленський закликав до додаткових заходів

Складна ситуація з електропостачанням та теплом спостерігається в Києві та області, Харкові та області, Сумській, Чернігівській областях та Дніпровщині. Ремонтні бригади, ДСНС України, працівники енергетичних компаній та комунальних служб працюють на максимальній потужності.

"Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - наголосив президент.

Міністерство внутрішніх справ доповіло про розгортання пунктів підтримки та обігріву, а також організацію гарячого харчування для людей. Важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку.

Окремо обговорювалось питання прискорення ремонтів енергетичних мереж та підстанцій із урядовцями та Укренерго. Також було надано звіт із Запоріжжя щодо термінів залучення додаткових сил для протидії "шахедам".

Президент підкреслив, що дефіцит ефективного реагування на місцях не можна списувати на нестачу кадрів - ресурси для залучення людей на роботу є, і їх потрібно використовувати максимально ефективно.

Фото: Володимир Зеленський.

Уряд контролює бронювання

Зеленський підкреслив, що прем’єр-міністр та міністр оборони перевіряють усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, які задіяні у ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації. Для таких компаній вже прийнято рішення про бронювання 100% персоналу, щоб забезпечити безперервну роботу ремонтних бригад та оперативне реагування.

Глава держави підкреслив, що дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів - міста мають ресурси для залучення людей до роботи, і їх потрібно використовувати максимально ефективно.

Сьогодні очікується окрема доповідь урядовців щодо програм підтримки українців та підприємств у надзвичайних умовах, що включає конкретні кроки для стабілізації ситуації. Також заплановані зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову допомогу.

"Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував зеленський.

Нагадаємо, 20 січня ворог застосував балістичне озброєння та понад 300 ударних дронів. Під ударом опинилися Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя та Полтавщина. Основний удар припав на життєво важливі об'єкти, що забезпечують міста теплом та водою.