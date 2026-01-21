Киев и регионы без света и тепла: Зеленский требует дополнительных ресурсов и бронирования 100% персонала энергетики

Энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским, показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил на важности бронирования 100% персонала энергетических компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент.

Зеленский призвал к дополнительным мерам

Сложная ситуация с электроснабжением и теплом наблюдается в Киеве и области, Харькове и области, Сумской, Черниговской и Днепровской областях. Ремонтные бригады, ГСЧС Украины, работники энергетических компаний и коммунальных служб работают на максимальной мощности.

"По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", - подчеркнул президент.

Министерство внутренних дел доложило о развертывании пунктов поддержки и обогрева, а также организации горячего питания для людей. Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи.

Отдельно обсуждался вопрос ускорения ремонтов энергетических сетей и подстанций с чиновниками и Укрэнерго. Также был предоставлен отчет из Запорожья о сроках привлечения дополнительных сил для противодействия "шахедам".

Президент подчеркнул, что дефицит эффективного реагирования на местах нельзя списывать на нехватку кадров – ресурсы для привлечения людей на работу есть и их нужно использовать максимально эффективно.

Фото: Владимир Зеленский.

Правительство контролирует бронирование

Зеленский подчеркнул, что премьер-министр и министр обороны проверяют всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации. Для таких компаний уже принято решение о бронировании 100% персонала, чтобы обеспечить непрерывную работу ремонтных бригад и оперативное реагирование.

Глава государства подчеркнул, что дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурсы для привлечения людей к работе, и их следует использовать максимально эффективно.

Сегодня ожидается отдельный доклад чиновников о программах поддержки украинцев и предприятий в чрезвычайных условиях, включающий конкретные шаги по стабилизации ситуации. Также запланированы встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную помощь.

"Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех необходимых работ. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил зеленский.

Напомним, 20 января враг применил баллистическое вооружение и более 300 ударных дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винницкая область, Запорожье и Полтавщина. Основной удар пришелся на жизненно важные объекты, обеспечивающие города теплом и водой.