Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Враг продолжает террор украинских городов: в Киеве и Днепре сложная ситуация с теплом и водой

Киев, ремонт теплотрассы
В Киеве ремонтные бригады работают в режиме 24/7. / Министерство развития общин и территорий Украины

Энергетическая инфраструктура Украины в очередной раз стала мишенью для масштабной атаки. В нос на 20 января враг применил баллистическое вооружение и более 300 ударных дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винницкая область, Запорожье и Полтавщина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Основной удар пришелся на жизненно важные объекты, обеспечивающие города теплом и водой.

Какая ситуация в Киеве?

В столице ситуация остается напряженной. В результате атак без отопления остались 5 635 домов - это почти 46% всего жилищного фонда города. Особенно сложная ситуация в домах, которые пострадали еще раньше.

"12 домов не имеют тепла еще с 9 января - из-за прямых последствий обстрелов", - отметил Кулеба.

Для ликвидации последствий развернут настоящий внутренний фронт. К работам привлечены 40 аварийных бригад "Укрзализныци" и 20 специализированных бригад из других регионов Украины. Все они работают бок о бок с городскими службами в режиме 24/7.

Кроме тепла, киевляне столкнулись с проблемами водоснабжения. Пока ситуация выглядит так:

  • Правобережье - система работает на пониженном давлении, возможны перебои на верхних этажах;
  • Левобережье – временно без воды осталось около 3 500 жилых домов.

Министр заверил, что делается все возможное: "Ожидаем возобновление подачи в течение дня".

Удар по Днепропетровщине

Не менее тяжелым оказалось утро для жителей Днепра и Зеленодольска. Удары по критической инфраструктуре привели к отключению отопления для более чем 15 тысяч абонентов.

Пока ремонтные работы продолжаются. Для преодоления последствий власти привлекли все доступные резервы, чтобы как можно быстрее вернуть комфорт в дома украинцев.

Напомним, из-за российского удара сегодня утром в Киеве фиксировались перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством работа с изменениями.

Автор:
Татьяна Ковальчук