Враг продолжает террор украинских городов: в Киеве и Днепре сложная ситуация с теплом и водой

Энергетическая инфраструктура Украины в очередной раз стала мишенью для масштабной атаки. В нос на 20 января враг применил баллистическое вооружение и более 300 ударных дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винницкая область, Запорожье и Полтавщина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Основной удар пришелся на жизненно важные объекты, обеспечивающие города теплом и водой.

Какая ситуация в Киеве?

В столице ситуация остается напряженной. В результате атак без отопления остались 5 635 домов - это почти 46% всего жилищного фонда города. Особенно сложная ситуация в домах, которые пострадали еще раньше.

"12 домов не имеют тепла еще с 9 января - из-за прямых последствий обстрелов", - отметил Кулеба.

Для ликвидации последствий развернут настоящий внутренний фронт. К работам привлечены 40 аварийных бригад "Укрзализныци" и 20 специализированных бригад из других регионов Украины. Все они работают бок о бок с городскими службами в режиме 24/7.

Кроме тепла, киевляне столкнулись с проблемами водоснабжения. Пока ситуация выглядит так:

Правобережье - система работает на пониженном давлении, возможны перебои на верхних этажах;

Левобережье – временно без воды осталось около 3 500 жилых домов.

Министр заверил, что делается все возможное: "Ожидаем возобновление подачи в течение дня".

Удар по Днепропетровщине

Не менее тяжелым оказалось утро для жителей Днепра и Зеленодольска. Удары по критической инфраструктуре привели к отключению отопления для более чем 15 тысяч абонентов.

Пока ремонтные работы продолжаются. Для преодоления последствий власти привлекли все доступные резервы, чтобы как можно быстрее вернуть комфорт в дома украинцев.

Напомним, из-за российского удара сегодня утром в Киеве фиксировались перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством работа с изменениями.