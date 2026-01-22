Запланована подія 2

Почти три тысячи киевских домов остаются без отопления

Коммунальщики восстанавливают тепло после атак 9 и 20 января / Depositphotos

В Киеве на утро, 22 января, без теплоснабжения остаются почти 3 тысячи многоэтажек.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

Киев без отопления

За прошедшую ночь тепло вернули до 227 домов. Это уже второе восстановление систем после повреждений инфраструктуры в результате вражеских атак 9 и 20 января.

В столице и дальше применяют экстренные отключения электроэнергии.

"Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет", - сообщил Кличко.

Напомним, 20 января враг применил баллистическое вооружение и более 300 ударных дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винницкая область, Запорожье и Полтавщина. Основной удар пришелся на жизненно важные объекты, обеспечивающие города теплом и водой.

Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским, показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.

Автор:
Ольга Опенько