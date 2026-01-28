Київ без опалення: ще понад 600 багатоповерхівок залишаються без тепла через обстріли

Через масовані атаки на критичну інфраструктуру Києва 639 багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Володимир Кличко.

Місто без тепла

Це наслідок масованих обстрілів критичної інфраструктури міста, внаслідок яких пошкоджено тепломережі та обладнання, що забезпечує подачу тепла в оселі киян.

Бригади комунальних служб та енергетиків працюють у посиленому режимі. Ремонти тривають цілодобово, і в роботу залучені понад тисячу фахівців зі столиці та інших регіонів України.

"Бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва", - написав Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 28 січня у Києві без теплопостачання залишалися понад 700 житлових будинків, пошкоджених внаслідок масованих обстрілів критичної інфраструктури.