Супермаркеты как пространство безопасности: где на Троещине можно согреться и зарядить телефон

В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов работает в круглосуточном режиме, предоставляя жителям возможность не только купить продукты, но и согреться и подзарядить мобильные устройства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы районной государственной администрации.

Магазины 24/7 в Деснянском районе

"Сильпо"

ул. Николая Закревского, 61/2.

ул. Оноре де Бальзака, 91/29а.

В магазинах доступна: круглосуточная продажа продуктов питания; зоны отдыха (20–30 посадочных мест), столы для работы; возможность подзарядить гаджеты (розетки 220 В); бесплатно: чай, сахар, лимон, кипяток; микроволновка для разогрева пищи; стабильная работа генератора и комфортная температура в помещении; подвальные помещения могут использоваться как самые простые укрытия.

В ночное время, когда магазины работают в формате пункта несокрушимости, доступна продажа всех товаров, кроме алкогольных напитков и табачных изделий.

NOVUS

пр-т Червоной Калины, 85:

круглосуточный режим работы;

постоянно работает одна касса;

автоматы с чаем и кофе; дополнительные посадочные места;

возможность подзарядки гаджетов (без подключения мощных устройств).

VARUS

ул. Червоной Калины, 44а:

круглосуточная продажа продуктов;

чай и кофе; посадочные места для посетителей;

возможность подзарядки мобильных устройств

АТБ

Адреса:

пр-т Лесной, 4;

ул. Каштанова, 7;

пр-т Червоной Калины, 60/10;

пр-т Червоной Калины, 89б;

ул. Оноре де Бальзака, 62;

ул. Николая Лаврухина, 9.

В магахинах доступны: круглосуточная продажа продуктов питания; возможность подзарядить гаджеты; кофе, чай и другие напитки.

Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось в торговые сети с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева микрорайона Троещина и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов.

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, теплоснабжение на Троещине может начать восстанавливаться с 1 февраля.