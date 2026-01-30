- Категория
Супермаркеты как пространство безопасности: где на Троещине можно согреться и зарядить телефон
В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов работает в круглосуточном режиме, предоставляя жителям возможность не только купить продукты, но и согреться и подзарядить мобильные устройства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы районной государственной администрации.
Магазины 24/7 в Деснянском районе
- "Сильпо"
- ул. Николая Закревского, 61/2.
- ул. Оноре де Бальзака, 91/29а.
В магазинах доступна: круглосуточная продажа продуктов питания; зоны отдыха (20–30 посадочных мест), столы для работы; возможность подзарядить гаджеты (розетки 220 В); бесплатно: чай, сахар, лимон, кипяток; микроволновка для разогрева пищи; стабильная работа генератора и комфортная температура в помещении; подвальные помещения могут использоваться как самые простые укрытия.
В ночное время, когда магазины работают в формате пункта несокрушимости, доступна продажа всех товаров, кроме алкогольных напитков и табачных изделий.
- NOVUS
пр-т Червоной Калины, 85:
- круглосуточный режим работы;
- постоянно работает одна касса;
- автоматы с чаем и кофе; дополнительные посадочные места;
- возможность подзарядки гаджетов (без подключения мощных устройств).
- VARUS
ул. Червоной Калины, 44а:
- круглосуточная продажа продуктов;
- чай и кофе; посадочные места для посетителей;
- возможность подзарядки мобильных устройств
- АТБ
Адреса:
- пр-т Лесной, 4;
- ул. Каштанова, 7;
- пр-т Червоной Калины, 60/10;
- пр-т Червоной Калины, 89б;
- ул. Оноре де Бальзака, 62;
- ул. Николая Лаврухина, 9.
В магахинах доступны: круглосуточная продажа продуктов питания; возможность подзарядить гаджеты; кофе, чай и другие напитки.
Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось в торговые сети с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева микрорайона Троещина и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов.
Что происходит на Троещине
В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.
При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.
Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, теплоснабжение на Троещине может начать восстанавливаться с 1 февраля.