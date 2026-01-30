Запланована подія 2

Супермаркети як простір безпеки: де на Троєщині можна зігрітися та зарядити телефон

супермаркет
У Деснянському районі магазини працюють 24/7 / Depositphotos

У Деснянському районі Києва низка супермаркетів працює у цілодобовому режимі, надаючи мешканцям можливість не лише придбати продукти, а й зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби районної державної адміністрації.

Магазини 24/7 у Деснянському районі

  • "Сільпо"
  • вул. Миколи Закревського, 61/2. 
  • вул. Оноре де Бальзака, 91/29а.

У магазинах доступно:  цілодобовий продаж продуктів харчування; зони для відпочинку (20–30 посадкових місць), столи для роботи; можливість підзарядити гаджети (розетки 220 В) ; безкоштовно: чай, цукор, лимон, кип’яток; мікрохвильова піч для розігріву їжі; стабільна робота генератора та комфортна температура в приміщенні; підвальні приміщення можуть використовуватися як найпростіші укриття.

У нічний час, коли магазини працюють у форматі пункту незламності, доступний продаж усіх товарів, окрім алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

  • NOVUS

 пр-т Червоної Калини, 85: 

  • цілодобовий режим роботи;
  • постійно працює одна каса; 
  • автомати з чаєм та кавою; додаткові посадкові місця; 
  • можливість підзарядки гаджетів (без підключення потужних пристроїв).
  • VARUS

 вул. Червоної Калини, 44а:

  • цілодобовий продаж продуктів;
  • чай та кава; посадкові місця для відвідувачів; 
  • можливість підзарядки мобільних пристроїв.
  • АТБ

Адреси: 

  • пр-т Лісовий, 4; 
  • вул. Каштанова, 7; 
  • пр-т Червоної Калини, 60/10; 
  • пр-т Червоної Калини, 89б;
  • вул. Оноре де Бальзака, 62;
  •  вул. Миколи Лаврухіна, 9.

В магахинах доступні: цілодобовий продаж продуктів харчування; можливість підзарядити гаджети; кава, чай та інші напої.

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати мешканців Деснянського району міста Києва мікрорайону Троєщина та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.

Що відбувається на Троєщині

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.

Як розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, теплопостачання на Троєщині може почати відновлюватися з 1 лютого. 

Автор:
Ольга Опенько