"Новая почта" планирует выход на рынки Канады и Китая до конца 2026 года

Группа Nova планирует выйти на рынки Китая и Канады до конца 2026 года. Следующим этапом стратегии станет двукратное увеличение количества европейских рынков присутствия к концу 2028 года.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Forbes, об этом во время Nova Summit сообщил совладелец Nova Вячеслав Климов.

По его словам, стратегической целью группы является вхождение в топ-20 крупнейших логистических игроков мира. На сегодняшний день Nova уже входит в тридцатку лидеров и готовится к освоению новых континентов.

Северная Америка и запуск в Канаде

Среди ближайших планов развития Nova – освоение рынка Северной Америки. В начале 2026 года группа вышла на рынок США.

Уже работает Nova Post USA с офисом в Нью Джерси. Следующий шаг – открытие маршрутов не только в Нью-Йорк, но и южное побережье: Лос-Анджелес, Майами. Также группа планирует открыть первое физическое отделение США.

Также в планах группы на 2026 год открытие первого отделения в Канаде.

Выход на рынок Китая

Еще одним ключевым этапом развития станет создание юридического лица в Китае к концу этого года.

Климов охарактеризовал этот шаг как начало масштабного пути, направленного на обработку больших потоков посылок в будущие годы.

Присутствие в Китае позволит компании напрямую интегрироваться в один из самых больших логистических узлов планеты.

Присутствие в Европе и планы на Ближний Восток

Параллельно с межконтинентальной экспансией Nova активизирует развитие европейской сети. В течение следующих трех лет группа рассчитывает зайти на рынки еще в 16 стран Европы.

Долгосрочная стратегия компании также предполагает выход на рынки стран Ближнего Востока. Этот этап запланирован на 2029 год, который должен завершить формирование глобальной сети логистического оператора.

Напомним, недавно "Новая почта" объявила о запуске партнерства с международным перевозчиком UPS, позволяющим организовать доставку из США в Украину. Америка стала 17 страной за пределами Украины, где доступен сервис "Новой почты".