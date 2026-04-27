"Новая почта" расширяет сеть: +6 тыс. почтоматов и 300 миниотделений до конца 2026 года

Логистическая компания "Новая почта" планирует существенно расширить инфраструктуру доставки: к концу 2026 года сеть почтоматов должна вырасти еще на 6 тыс. единиц, а количество миниотделений — на 300.

Как пишет Delo.ua , сообщается в отчете "Новой почты".

В первом квартале 2026 года компания уже открыла 2,6 тыс. новых почтоматов, 36 отделений и 329 пунктов приемки и выдачи посылок. Таким образом, "Новая почта" ускоряет переход к модели доставки, где ключевую роль играют почтоматы и миниотделения.

К концу 2026 г. компания планирует увеличить сеть почтоматов еще на 6 тыс. единиц и открыть около 300 миниотделений по всей Украине. Это означает дальнейшее смещение фокуса из классических отделений в более автоматизированную и децентрализованную инфраструктуру.

По состоянию на сегодняшний день "Новая почта" уже имеет одну из крупнейших сетей экспресс-доставки в стране, а рост количества почтоматов является ключевым элементом ее стратегии сокращения времени доставки и расширения присутствия в малых населенных пунктах.

Компания также продолжает инвестировать в международный сегмент: в 2025 году количество международных отправлений выросло более чем на 50%.

