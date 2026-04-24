"Новая почта" закрывает отделение в Запорожской области

Николай и Кирилл Грабки
Отделение "Новой почты" в Камышевасе открыли партнеры компании — отец и сын — Николай и Кирилл Грабки

Из-за условий безопасности закрывается отделение логистической компании "Новая почта" в Камышевасе Запорожской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отмечается, что почти 2 года это отделение было опорой и важным логистическим пунктом в прифронтовой общине. Ежедневно сюда приходило около 100 человек, чтобы получить лекарства, продукты, гуманитарную помощь. Только за март через отделение прошло 10 000 посылок.

Отмечается, что сейчас ситуация с безопасностью больше не позволяет работать в Камышевасе из-за постоянных обстрелов, FPV-дронов и близости к линии фронта, что несет риск для сотрудников и клиентов.

Отделение "Новой почты" в Камышевасе открыли партнеры компании - отец и сын - Николай и Кирилл Грабки. В нем работал сам Кирилл (24 года) и 7 сотрудников. Все они жители прифронтового Запорожья: из самой Камышевахи и из разрушенных россиянами поселков поблизости.

Несмотря на это, партнеры Николай и Кирилл Грабки остаются с "Новой почтой" и готовятся к открытию в одном из соседних населенных пунктов вместе с той же командой.

"Новая почта" обещает обязательно вернуться, как только это станет возможным.

Напомним, 9 апреля российская армия атаковала дронами Запорожскую область. В результате удара было уничтожено отделение логистической компании "Новая почта" в Новониколаевке.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В декабре 2025 года "Новая почта" объявила о закрытии последнего отделения в Святогорске Донецкой области.

Автор:
Светлана Манько