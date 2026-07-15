"Новая почта" инвестировала более 1,5 млрд грн в развитие сети и логистики

Группа NOVA подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев компания доставила 254,4 млн посылок и грузов, увеличила сеть в Украине более чем на 5 тысяч точек сервиса и уплатила 9,8 млрд грн налогов. Доходы компании за этот период выросли на 32% - до 32,5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Новая почта расширяется несмотря на войну

Группа NOVA подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. За этот период компания доставила 254,4 млн посылок и грузов, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них 17,9 млн отправлений были международными.

Компания активно расширяла сеть сервиса в Украине – за шесть месяцев открыли 1362 новых отделения и установили 3880 почтоматов. В общей сложности сеть увеличилась на 5242 точки, в том числе 748 из них появились на прифронтовых территориях.

Международная сеть Nova Post также продолжила развитие: за рубежом открыли 239 новых точек, а общее количество собственных сервисных пунктов в Европе превысило 950. Кроме того, в июне заработали пять партнёрских пунктов выдачи в Нью-Йорке.

По итогам первого полугодия компании группы NOVA уплатили 9,8 млрд грн налогов и сборов в Украине – на 25% больше, чем годом ранее. Доходы "Новой почты" от реализации товаров и услуг составили 32,5 млрд грн., что на 32% превышает показатель первого полугодия 2025 года.

В развитие сети, безопасности и обновления логистической инфраструктуры компания инвестировала более 1,5 млрд грн. Еще 950 млн грн направили на благотворительные проекты. Всего с начала полномасштабного вторжения взнос NOVA в поддержку Украины достиг 7,5 млрд грн.

В рамках программы "Гуманитарная Новая почта" компания за свой счет доставила 1,1 млн гуманитарных отправлений общим весом 27,4 тыс. тонн - это эквивалент более 1,3 тысяч грузовиков помощи.

Несмотря на военные риски и обстрелы, компания продолжает выполнять обязательства перед клиентами. За весь период полномасштабной войны NOVA выплатила 194 млн. грн. компенсаций за уничтоженные посылки.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует расширить инфраструктуру доставки: к концу 2026 года сеть почтоматов должна возрасти еще на 6 тыс. единиц, а количество миниотделений - на 300. В первом квартале компания уже открыла 2,6 тыс. новых почтоматов.