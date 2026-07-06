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В Днепре РФ попала в сортировочный терминал "Новой почты"
6 июля в Днепре в результате утренней атаки поврежден сортировочный терминал "Новой почты". Погибших и пострадавших нет, а доставка отправок производится по графику.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".
После попадания на территории терминала возник пожар, который оперативно ликвидировали. Информацию о возможных повреждениях грузов будет установлен после завершения работы экстренных служб.
В компании сообщили, что уже задействовали резервные логистические схемы. Отправления продолжают доставлять по графику.
Актуальную информацию о статусе посылок клиенты могут проверить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".
Также вчера враг попал в сортировочный терминал "Новой почты" на Черниговщине.