Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,23

EUR

51,02

--0,06

Наличный курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Днепре РФ попала в сортировочный терминал "Новой почты"

поврежден сортировочный терминал "Новой почты".
Поврежден сортировочный терминал "Новой почты".

6 июля в Днепре в результате утренней атаки поврежден сортировочный терминал "Новой почты". Погибших и пострадавших нет, а доставка отправок производится по графику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

После попадания на территории терминала возник пожар, который оперативно ликвидировали. Информацию о возможных повреждениях грузов будет установлен после завершения работы экстренных служб.

В компании сообщили, что уже задействовали резервные логистические схемы. Отправления продолжают доставлять по графику.

Актуальную информацию о статусе посылок клиенты могут проверить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Также вчера враг попал в сортировочный терминал "Новой почты" на Черниговщине.

Автор:
Татьяна Гойденко