В Днепре РФ попала в сортировочный терминал "Новой почты"

6 июля в Днепре в результате утренней атаки поврежден сортировочный терминал "Новой почты". Погибших и пострадавших нет, а доставка отправок производится по графику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

После попадания на территории терминала возник пожар, который оперативно ликвидировали. Информацию о возможных повреждениях грузов будет установлен после завершения работы экстренных служб.

В компании сообщили, что уже задействовали резервные логистические схемы. Отправления продолжают доставлять по графику.

Актуальную информацию о статусе посылок клиенты могут проверить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Также вчера враг попал в сортировочный терминал "Новой почты" на Черниговщине.