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Дроны атаковали отделение "Новой почты" в Запорожье

"Новая почта"
Дроны атаковали отделение "Новой почты" в Запорожье

Российские FPV-дроны атаковали отделение №7 "Новой почты" в Запорожье. В результате удара погиб 50-летний водитель компании Валерий Гафикин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

После атаки отделение получило повреждения. На место прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранители.

В компании сообщили, что поддерживают связь с семьей погибшего и оказывают необходимую помощь. "Новая почта" также возьмет на себя организацию захоронения работника.

Логистику после атаки оперативно перестроили. Задержек с доставкой не ожидают, а отправки клиентов уцелели.

Напомним, 17 июня российские войска нанесли два удара БпЛА по сортировочному терминалу.   компании "Новая почта" в Сумах.

12 июня в Запорожье в результате вражеской атаки   поврежден терминал "Новой почты". К моменту удара все работники находились в укрытиях, пострадавших нет.

Автор:
Татьяна Гойденко