Россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Запорожье

В Запорожье вследствие вражеской атаки поврежден терминал "Новой почты". К моменту удара все работники находились в укрытиях, пострадавших нет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Для обеспечения непрерывной работы Новая почта задействовала резервные логистические решения. В компании отметили, что доставка отправок осуществляется без изменений.

На месте работают спасатели ГСЧС и правоохранители. Идет оценка повреждений терминала.

Клиентам компенсируют оценочную стоимость утраченных отправлений. Новая почта сообщила, что свяжется с каждым клиентом, к которому относится эта ситуация.

Добавим, что 20 мая российские войска в сутки трижды целенаправленно попали дронами в депо №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.