Україна завдала ударів по складах Wildberries у Петербурзі та окупованому Сімферополі

Уранці 24 липня українські безпілотники атакували об'єкти в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та в окупованому Криму. Поразок зазнали логістичні комплекси маркетплейса Wildberries у Новосаратовці під Петербургом та у Сімферополі, а також цивільні й промислові об'єкти регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на росЗМІ.

Масштаб руйнувань та зупинка логістичних центрів

У Ленінградській області дрон влучив у склад Wildberries у селі Новосаратовка Всеволожського району, спричинивши пожежу, внаслідок якої постраждали троє осіб. Крім того, безпілотник уразив склад птахофабрики "Северная" в селищі Синявино, а в самому Санкт-Петербурзі зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. У ніч на 24 липня атаки зазнав і склад Wildberries в окупованому Сімферополі.

У Wildberries підтвердили удари по своїх потужностях та повідомили про тимчасове зупинення роботи логістичних комплексів у Шушарах й Уткіній Заводі під Петербургом, а також про евакуацію асортиментного центру в Сімферополі. Напередодні дрони пошкодили покрівлю розподільчого центру компанії у Воронезькій області та атакували об'єкти в Казані.

Системні втрати маркетплейса та наслідки для ринку

За попередньою оцінкою, за останній тиждень українські безпілотники атакували близько 10% усієї логістичної інфраструктури Wildberries і вивели з ладу до 8% складських площ. Уражень зазнали комплекси в підмосковній Електросталі, Котовську Тамбовської області, а також у Краснодарі та Невинномиську. Відновлення будівництва цих об'єктів без урахування обладнання оцінюється у понад 35,5 мільярда рублів.

Експерти зазначають, що таке скорочення потужностей призведе до затримок доставки, порушення точності розподілу товарів і розбалансування усієї маршрутної мережі. Для мінімізації наслідків маркетплейс буде змушений перерозподіляти потоки на віддалені склади у Поволжі, Сибіру та на Уралі або залучати сторонніх операторів.

Нагадаємо, раніше Україна вдарила по складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. У ніч на 22 липня українські безпілотники атакували логістичні центри компанії в цих регіонах, спричинивши масштабні пожежі на об'єктах.

Внаслідок нових ударів ЗСУ російські продавці на Wildberries втратили $1,2 млрд. Втрати бізнесу від знищення повністю завантажених складів у Краснодарі та Невинномиську оцінюються в межах 100–120 мільярдів рублів.