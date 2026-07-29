Wildberries ищет склады в Казахстане из-за атак украинских дронов

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries приступил к поиску складских помещений в Казахстане после серии ударов украинских беспилотников по логистическим центрам на территории России.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным издания, компания ищет площади в 100 тыс. кв. метров. Другой источник отметил, что Wildberries готов арендовать все доступные в Казахстане склады, чтобы обезопасить часть своих мощностей от последующих атак.

Дефицит площадей и отказ российских владельцев

Поиск соответствующих объектов в Казахстане усложнен дефицитом свободных площадей. По данным NF Group, к концу 2025 года в стране насчитывалось 1,9 млн кв. метров качественных логистических помещений, из которых свободными оставались только 5,8%.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отметил, что единого блока на 100 тыс. кв. метров на казахстанском рынке нет. По состоянию на конец июня 2026 свободными числились 130 тыс. кв. метров, распределенных по разным городам. Средняя стоимость аренды составляет 5,18 тыс. тенге (854,3 руб.) за 1 кв. метр в месяц, что сопоставимо со ставками в Московском регионе.

Кроме того, Wildberries рассматривает варианты расширения инфраструктуры в России, однако владельцы свободных российских складов отказываются подписывать новые соглашения с маркетплейсом из-за риска повторных атак. В компании ранее признавали, что стандартные полисы страхования не покрывают ущерб от ударов БПЛА.

В пресс-службе Wildberries заявили, что компания ведет плановую работу по расширению и строят объекты в Алматы (более 100 тыс. кв. метров) и Астане (более 160 тыс. кв. метров), а текущие действия направлены на перераспределение товаров между площадками.

Напомним, Украина за неделю выбила 8% логистических мощностей крупнейшего российского маркетплейса. Вооруженные силы Украины атаковали дронами около 10% всей логистической инфраструктуры Wildberries, выведя из строя 8% складских помещений компании.