Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

+0,07

EUR

51,07

-0,00

Наличный курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,43

51,25

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За полгода страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП за рубежом €26,5 млн: лидеры рынка

МТСБУ
За полгода страховщики выплатило пострадавшим в ДТП €26,5 млн. / Freepik

В первом полугодии 2026 года вступили в действие 660,7 тыс. международных договоров страхования, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (654 тыс. договоров). Относительно результатов 2024 года (716 тыс. договоров) этот показатель ниже на 7,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

С января по июнь украинские страховые компании получили 7399 требований о возмещении по ДТП за рубежом и выплатили пострадавшим €26,5 млн (в первом полугодии 2025 года - €26,7 млн). Общий объем страховых премий сократился на 1,52% и составил 2,58 млрд. грн.

"Объем страховых выплат остается значительным, что подтверждает выполненные обязательства. Для водителей международный страховой сертификат - это финансовая защита от расходов, которые в случае ДТП могут достигать десятков или сотен тысяч евро", - отметил член правления МТСБУ Александр Салайчук.

Лидеры по количеству договоров

Больше всего договоров зарегистрировали компании:

  • "ПЗУ Украина" -165 474 договоров;
  • "ТАС" - 115 374;
  • "Украинская страховая группа" - 89 847;
  • " Княжеская Виенна Иншуранс Групп" - 73 178;
  • "УСО" - 53 739.

Лидеры по выплатам

Наибольшее количество требований удовлетворено следующими страховщиками:

  • "ТАС" - 1 945 требований на сумму €6,9 млн;
  • "ПЗУ Украина" - 1 328 требований на сумму €3,6 млн;
  • "Украинская страховая группа" - 1 270 требований на сумму €5,6 млн;
  • " Княжеская Виенна Иншуранс Групп" — 520 требований на сумму €1,8 млн.

Как отметили в бюро, сертификат "Зеленая карта" обязателен для выезда за границу на авто с украинской регистрацией и заключается исключительно с компаниями — полными членами МТСБУ.

Напомним, в первом квартале 2026 года страховые компании выплатили более 13,2 млн евро за ДТП , вызванные украинскими водителями за границей. Всего за этот период было урегулировано 3 723 страховых случая.

Автор:
Татьяна Ковальчук