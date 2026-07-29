За полгода страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП за рубежом €26,5 млн: лидеры рынка

В первом полугодии 2026 года вступили в действие 660,7 тыс. международных договоров страхования, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (654 тыс. договоров). Относительно результатов 2024 года (716 тыс. договоров) этот показатель ниже на 7,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

С января по июнь украинские страховые компании получили 7399 требований о возмещении по ДТП за рубежом и выплатили пострадавшим €26,5 млн (в первом полугодии 2025 года - €26,7 млн). Общий объем страховых премий сократился на 1,52% и составил 2,58 млрд. грн.

"Объем страховых выплат остается значительным, что подтверждает выполненные обязательства. Для водителей международный страховой сертификат - это финансовая защита от расходов, которые в случае ДТП могут достигать десятков или сотен тысяч евро", - отметил член правления МТСБУ Александр Салайчук.

Лидеры по количеству договоров

Больше всего договоров зарегистрировали компании:

"ПЗУ Украина" -165 474 договоров;

"ТАС" - 115 374;

"Украинская страховая группа" - 89 847;

" Княжеская Виенна Иншуранс Групп" - 73 178;

"УСО" - 53 739.

Лидеры по выплатам

Наибольшее количество требований удовлетворено следующими страховщиками:

"ТАС" - 1 945 требований на сумму €6,9 млн;

"ПЗУ Украина" - 1 328 требований на сумму €3,6 млн;

"Украинская страховая группа" - 1 270 требований на сумму €5,6 млн;

" Княжеская Виенна Иншуранс Групп" — 520 требований на сумму €1,8 млн.

Как отметили в бюро, сертификат "Зеленая карта" обязателен для выезда за границу на авто с украинской регистрацией и заключается исключительно с компаниями — полными членами МТСБУ.

Напомним, в первом квартале 2026 года страховые компании выплатили более 13,2 млн евро за ДТП , вызванные украинскими водителями за границей. Всего за этот период было урегулировано 3 723 страховых случая.