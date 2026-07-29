"Левада Карго" приобрела долю интермодального терминала в Закарпатье

"Левада Карго", входящая в группу "Лемтранс", приобрела миноритарную долю в интермодальном хабе Eurobridge Intermodal Terminal в Бате на Закарпатье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лемтранс".

Соглашение расширяет присутствие компании в пограничной логистике и дает ей доступ к терминалу, работающему одновременно с украинской и европейской шириной колеи.

Контроль над Eurobridge Intermodal Terminal после соглашения остается за немецкой Hhla International, которая сохраняет мажоритарную долю и операционное управление терминалом. Размер доли, которую приобрела " Левада Карго", а также сумма инвестиций не разглашается.

Терминал расположен в Бате близ пограничных переходов Чоп и Соловка и используется для грузовых перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

Его ключевая особенность – наличие двух типов железнодорожного пути.

европейской шириной 1435 мм;

украинской шириной 1520 мм.

Это позволяет перегружать контейнерные и навалочные грузы между украинской и европейской железнодорожными системами непосредственно на терминале.

После сделки Eurobridge Intermodal Terminal станет еще одним объектом в сети, в которую вовлечена "Левада Карго". Компания владеет Контейнерным терминалом Винница, а также участвует в партнерских проектах Контейнерного терминала Фастов и Контейнерного терминала Мостиска.

"Левада Карго" работает в сфере мультимодальных перевозок в Украине и ЕС и входит в группу "Лемтранс", которая является частью SCM.

Кроме этого "Левада Карго" работает над реализацией двух новых проектов мультимодальных контейнерных терминалов в Украине, которые сегодня находятся на этапе проектирования и подготовки.