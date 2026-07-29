Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 29 июля

По состоянию на 29 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Дыни и голубика подорожали. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 29 июля:

Фрукт Цена Смена Яблоки 30-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 150-200 грн +6,25% Черешня 120-170 грн +3,33% Голубика 150-170 грн +14,29%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 64,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубника подорожала на 6,25%, сейчас ее продают в среднем по 170 грн/кг (+21,43% к началу месяца), а черешню – по 155 грн/кг (+29,17%).

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Однако в настоящее время ягода подорожала на 14,29%, ее отпускают в среднем по 160 гривен. В начале второго летнего месяца оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Сливы подешевели на 12,5% – в среднем до 35 грн/кг. Цены на красную смородину упали сразу на 20%. Стоимость груш осталась без изменений. В то же время подорожали нектарин (+17,65%) и ежевика (+9,52%).

На рынке увеличились предложения бахчевых по приемлемым ценам. Арбузы подешевели на 7,69% до 10-13 грн/кг, а цены на дыне выросли на 16,67% – в большинстве своем эту ягоду продают в пределах 25-40 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.