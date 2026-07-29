Во Львовской области построят комбикормовый завод и свиноферму

Компания "Барком" готовит новый аграрный проект на Львовщине. Около села Ракобовты планируют построить комбикормовый завод, свиноферму на 12 тысяч голов, а также ряд производственных и вспомогательных объектов на территории более 10 гектаров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

О комбикормовом заводе и свиноферме

Компания "Барком" планирует построить возле села Ракобовты Буской общины Львовской области комбикормовый завод и свиноферму мощностью 12 тыс. голов в год. В настоящее время идет общественное обсуждение детального плана территории под будущее строительство.

Проект предусматривает застройку земельного участка площадью 10,2 га за пределами села. Заказчиком градостроительной документации выступает исполнительный комитет Буского городского совета, а разработку документации финансировала компания "Барком", арендующая этот участок у горсовета с 2011 года.

На территории будущего комплекса планируется разместить комбикормовый завод, свиноферму на 12 тыс. голов в год, административное здание, гаражи, силосы, лабораторию, проходную, бункеры для кормов и другие производственные объекты. Общая площадь застройки должна составлять около 45% территории.

В отчете по стратегической экологической оценке указано, что реализация проекта может оказать влияние на окружающую среду. Среди возможных последствий называют увеличение выбросов в атмосферу, возникновение неприятных запахов, а также образование бытовых и промышленных отходов.

В то же время, в документах отмечается, что негативное влияние можно уменьшить благодаря использованию герметичных навозохранилищ, систем очистки воздуха, локальных очистных сооружений, созданию санитарно-защитной зоны и проведению постоянного экологического мониторинга.

Расстояние от планируемого комплекса до ближайшей жилой застройки, согласно детальному плану территории, составляет более 3 км.

Что известно о компании "Барком"

ООО «Барком» входит в одноименную группу, работающую в сфере агропроизводства и пищевой промышленности. Компания занимается выращиванием свиней, крупного рогатого скота и другой сельскохозяйственной продукции.

В группу входят предприятия, связанные с семьей Баранов. Среди ключевых людей называют Владимира Барана, его сына Олега Барана и Александра Баворовского.

Компания также развивает бренды "Семейная колбаска" и "Семейная пекарня".

Напомним, в июне украинская группа компаний BALEXCompany приступила к строительству производственно-логистического комплекса в индустриальном парке "Белая Церковь". Проект рассчитан до 2030 года и будет реализовываться в несколько этапов.