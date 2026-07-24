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В Одесской области продают государственный винодельческий завод: детали
Фонд государственного имущества Украины 28 июля проведет онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Котовский винодельческий завод" в Одесской области. Стартовая цена объекта составляет 24,8 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.
Объект расположен в городе Подольск по адресу: улица Соборная, 220.
В состав имущественного комплекса входят:
- 19 объектов недвижимого имущества, в том числе здания и сооружения;
- 177 единиц движимого имущества;
- 2 транспортных средства;
- объект незавершенного строительства.
Общая площадь построек составляет 6294,8 кв. м.
В Фонде госимущества отмечают, что имущественный комплекс может использоваться для восстановления винодельческого производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также под логистическую, складскую или производственную площадку.
Заметим, что, несмотря на вызовы военного времени, приватизация государственного имущества продолжает работать на экономику Украины. В течение 2022-2025 годов общие поступления от приватизации составили почти 21 млрд грн.