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В Одесской области продают государственный винодельческий завод: детали

В Одесской области продают государственный винодельческий завод
В Одесской области продают государственный винодельческий завод

Фонд государственного имущества Украины 28 июля проведет онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Котовский винодельческий завод" в Одесской области. Стартовая цена объекта составляет 24,8 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Объект расположен в городе Подольск по адресу: улица Соборная, 220.

В состав имущественного комплекса входят:

  • 19 объектов недвижимого имущества, в том числе здания и сооружения;
  • 177 единиц движимого имущества;
  • 2 транспортных средства;
  • объект незавершенного строительства.

Общая площадь построек составляет 6294,8 кв. м.

В Фонде госимущества отмечают, что имущественный комплекс может использоваться для восстановления винодельческого производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также под логистическую, складскую или производственную площадку.

Заметим, что, несмотря на вызовы военного времени, приватизация государственного имущества продолжает работать на экономику Украины. В течение 2022-2025 годов общие поступления от приватизации составили почти 21 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко