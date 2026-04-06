Лишь четверть объектов приватизации в Украине имеют реальную ценность — глава ФГИУ

Из более чем тысячи объектов, выставленных на приватизацию в Украине, только четверть имеет реальную рыночную ценность. Среди 19 объектов крупной приватизации более половины признаны бесперспективными из-за долгов, превышающих стоимость активов.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал новый глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

По его словам, после первых десяти недель работы новое руководство Фонда государственных имуществ Украины провело базовый аудит.

Так были обнаружены "невидимые" площади, годами находившиеся на балансе госпредприятия без получения прибыли для бюджета.

"Например, вдруг "нашлись" три свободных этажа в офисном центре неподалеку от центра Киева. Чуть больше тысячи квадратных метров. Фонд никогда не видел эту недвижимость - или видел только тот, кому было выгодно видеть - потому что она тихо висела на балансе одного государственного предприятия. Аудит помог ее обнаружить", - заявил глава ФГИ.

Кадровые проверки

Параллельно с инвентаризацией имущества Фонд приступил к проверке руководителей стратегических предприятий.

Были обнаружены случаи ненадлежащего исполнения обязанностей: один из чиновников находился на зарубежном курорте под видом лечения, пока его предприятие терпело убытки.

Другой руководитель после запроса финансовой документации прибег к прямым угрозам руководству Фонда. В ведомстве отмечают, что такие ситуации системные, поэтому проверки будут продолжаться еженедельно для выявления всех недобросовестных управляющих.

Примеры успешных продаж

Несмотря на выявленные проблемы, за последние два месяца зафиксирована положительная динамика в малой приватизации.

Конверсия аукционов выросла с 7% до 41%, что означает успешную продажу каждого второго объекта. Количество реальных сделок в неделю увеличилось в пять раз.

Наталуха связывает это с изменением отношения рынка: инвесторы начали верить в отсутствие предварительных договоренностей и возможность честной конкуренции на торгах через систему Prozorro.

Мартовские аукционы продемонстрировали рост финальных цен по сравнению со стартовыми, в частности:

Ивано-Франковская область - помещение с автодромом. Стартовая цена - 13 тысяч грн. На аукционе она выросла до 12,8 млн. грн;

Днепропетровская область – "Укрцветпром". Стартовая цена - 21 тысяч грн, продано за 13 млн грн;

Киев – Научный центр рыбоводства. Стартовая цена – 200 тысяч грн, цена продажи – 87 млн грн.

Следующим этапом работы, по словам главы Фонда, станет большая приватизация, которая будет включать такие сложные активы, как Одесский припортовый завод (переживший пять неудачных аукционов), Титано-магниевый комбинат и "Центрэнерго".

Напомним, Дмитрий Наталуха возглавил Фонд государственного имущества 14 января 2026 года. Он стал пятым руководителем за время полномасштабной войны и принял структуру, которая более полутора лет работала без руководителя: вакантный департамент бухгалтерской отчетности, отсутствует аудиторская вертикаль.

До этого и. о. главы Фонда была Иванна Смачило, которая была назначена на должность 3 января 2024 года. Ранее она работала заместителем председателя Ровенской ОГА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.