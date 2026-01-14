Фонд госимущества Украины возглавил Дмитрий Наталуха: что о нем известно

Сегодня, 13 января, Верховная Рада проголосовала за назначение Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда государственных имуществ Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение поддержали 244 парламентария.

До этого в. о. председателя Фонда была Иванна Смачило , которая была назначена на должность 3 января 2024 года. Ранее она работала заместителем председателя Ровенской ОГА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Что известно о Дмитрии Наталухе?

Дмитрий Наталуха – украинский политик, юрист, народный депутат IX созыва от партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде, заместитель члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Родился 15 сентября 1987 года в Москве, РФ. В 2010 году окончил Институт международных отношений Киевского университета , а в 2014 году – Кембриджский университет, Колледж Фицвильяма.

В 2014 году был активистом Евромайдана, поддерживал Революцию достоинства.

Работал в " Lead / Augury ", Коминтерновской райгосадминистрации Одесской области, американской благотворительной организации " HIAS ", юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", компании " Spenser & Kauffmann ", которая занимается вопросами земельного права и международными инвестициями и " Baker" McKenzie – Ukraine ”.

Состоит в браке с народной депутатом от партии "Батькивщина", заместителем министра развития общин и территорий Украины Аленой Шкрум.

Напомним, в Раде 13 января стал днем увольнений и назначений. Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьера. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.