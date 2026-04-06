Лише чверть об’єктів приватизації в Україні мають реальну цінність - голова ФДМУ

З понад тисячі об’єктів, виставлених на приватизацію в Україні, лише чверть має реальну ринкову цінність. Серед 19 об’єктів великої приватизації більше половини визнано безперспективними через борги, що перевищують вартість активів.

Як пише Delo.ua, про це розповів новий голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

За його словами, після перших десяти тижнів роботи нове керівництво Фонду державного майна України провело базовий аудит.

Так було виявлено "невидимі" площі, які роками перебували на балансі держпідприємства без отримання прибутку для бюджету.

"Наприклад, раптом "знайшлись" три вільні поверхи в офісному центрі неподалік центра Києва. Трохи більше тисячі квадратних метрів. Фонд ніколи не бачив цю нерухомість - або бачив лише той, кому було вигідно бачити - бо вона тихо висіла на балансі одного державного підприємства. Аудит допоміг її виявити", - заявив голова ФДМУ.

Кадрові перевірки

Паралельно з інвентаризацією майна Фонд розпочав перевірку керівників стратегічних підприємств.

Було виявлено випадки неналежного виконання обов'язків: один із посадовців перебував на закордонному курорті під виглядом лікування, поки його підприємство зазнавало збитків.

Інший керівник після запиту фінансової документації вдався до прямих погроз керівництву Фонду. У відомстві зазначають, що такі ситуації є системними, тому перевірки триватимуть щотижня для виявлення всіх недобросовісних управителів.

Приклади успішних продажів

Попри виявлені проблеми, за останні два місяці зафіксовано позитивну динаміку в малій приватизації.

Конверсія аукціонів зросла з 7% до 41%, що означає успішний продаж кожного другого об'єкта. Кількість реальних угод на тиждень збільшилася в п'ять разів.

Наталуха пов’язує це зі зміною ставлення ринку: інвестори почали вірити у відсутність попередніх домовленостей та можливість чесної конкуренції на торгах через систему Prozorro.

Березневі аукціони продемонстрували зростання фінальних цін порівняно зі стартовими, зокрема:

Івано-Франківська область — приміщення з автодромом. Стартова ціна — 13 тисяч грн. На аукціоні вона зросла до 12,8 млн грн;

Дніпропетровська область – "Укркольорпром". Стартова ціна — 21 тисяч грн, продано за 13 млн грн;

Київ – Науковий центр рибництва. Стартова ціна – 200 тисяч грн, ціна продажу – 87 млн грн.

Наступним етапом роботи, за словами голови Фонду, стане велика приватизація, яка включатиме такі складні активи, як Одеський припортовий завод (який пережив пʼять невдалих аукціонів), Титано-магнієвий комбінат та "Центренерго".

Нагадаємо, Дмитро Наталуха очолив Фонд державного майна 14 січня 2026 року. Він став п'ятим керівником за час повномасштабної війни, та прийняв структуру, яка понад півтора року працювала без керівника: вакантний департамент бухгалтерської звітності, відсутня аудиторська вертикаль.

До цього в. о. голови Фонду була Іванна Смачило, яка була призначена на посаду 3 січня 2024 року. Раніше вона працювала заступницею голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.