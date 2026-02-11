Запланована подія 2

Новый глава Фонда госимущества рассказал, какие объекты большой приватизации выставят на продажу

Дмитрий Наталуха
Дмитрий Наталуха. facebook.com/D.Natalukha

В течение ближайших шести месяцев Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизацию не менее четырех объектов.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Forbes рассказал новый глава ФГИ Дмитрий Наталуха.

По его словам, среди объектов крупной приватизации в первую очередь планируется выставить на аукцион Одесский припортовый завод, ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, Демуринский горно-обогатительный комбинат и Николаевский глиноземный завод.

"Когда актив выставляют на торги, как это было с ОПЗ, и никто не участвует, то снижается стоимость актива и общее восприятие. Я за то, чтобы выставлять на продажу все, что можно, но сначала провести минимальный аудит и роуд-шоу", - отметил Наталуха.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы идентифицировать потенциальных покупателей, которые примут участие в аукционе.

Глава ФГИУ предположил, что в отношении ОПЗ наибольшая причина страха инвесторов – это военные риски и расположение в Одесской области.

"То есть активы непростые, но знаковые. Особенно с учетом скандальной ситуации с предыдущим руководителем Фонда госимущества, который сейчас находится в международном розыске из-за незаконного обогащения из-за сделок с ОПЗ. Многие хотят как можно скорее его продать, чтобы не возникало подозрений в новых сделках", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что все активы, которые в мирное время стоили совсем другие деньги, сейчас дешевле из-за военных рисков, но государство их вынуждено продавать через два фактора.

"Первый – деньги государству нужны здесь и сейчас, с учетом дефицита бюджета. Второй – если не продадим, придется отвечать за то, в чьих интересах мы их держим и не продаем", – пояснил глава ФГИУ.

Что касается потенциальных инвесторов

Относительно Ocean Plaza Наталуха высказал предположение, что на аукционе будут соревноваться преимущественно внутренние инвесторы, имеющие долю в ТРЦ.

По активам типа ОПЗ он считает, что будут более стратегические игроки.

"Важно понимать: активы ОПЗ или Николаевского глиноземного сами собой имеют условную ценность. Они задумывались как часть производственной цепочки Советского Союза. Поэтому продажа ОПЗ для возобновления производства удобрений – это вопрос, кто может позволить себе платить высокую цену за газ или транспортировку газа. И в составе какой группы этот актив можно развивать. ценность, но является промежуточным звеном от ресурса к продукту с добавленной стоимостью.", - отметил Наталуха.

Он уверен, что нужно искать внешнего инвестора.

Глава ФГИУ напомнил, что 1 февраля начала действовать   новое постановление Кабмина   о продаже санкционных активов, позволяющей объединять активы в один пул.

Наталуха пояснил, что в случае Ocean Plaza можно объединить корпоративные права – около 67% – и права требования по кредиту, взысканному в пользу государства, вместе с процентами, и продать это одним пулом.

"С учетом этого механизма актив реально продать до конца этого года именно пулом вместе с долгом. Не исключено, что по ОПЗ придется идти по такому же пути", - отметил глава ФГИУ.

Напомним, что в ноябре аукцион по продаже ОПЗ не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена лота составила 4,448 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько