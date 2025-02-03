Приватизация ТРЦ Ocean Plaza: за объект предлагают 5 млрд грн, но ФГИ искусственно затягивает процесс

Инвестиционный фонд Inzhur на пути к приватизации ТРЦ Ocean Plaza в Киеве (ранее принадлежавший подсанкционному российскому олигарху Аркадию Ротенбергу) уже объединил 6500 украинцев и готов заплатить более 5 млрд гривен за 100% недвижимости объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Inzhur.

Неготовность Фонда госимущества

Фонд госимущества неоднократно заявлял, что ТРЦ Ocean Plaza необходимо срочно продавать, опираясь на успешные кейсы приватизаций своих объектов в 2024 году, которые значительно пополнили государственный бюджет.

Немедленной приватизации бывшего подсанкционного объекта требует и общество, и сообщество инвесторов фонда Inzhur.

"Но сейчас, когда объект уже прошел через сложный суд с представителями бывшего собственника по кредиту на ТРЦ, а Минюст взыскал 215 млн долларов кредита в доход государства (чем сделал ТРЦ гораздо более привлекательным для будущих покупателей) — позиция ФГИ резко изменилась ", — отмечают в Inzhur.

Там напоминают, что глава ФГИУ Иванна Смачило недавно заявила, что есть единственный выход – взыскать имущество ТЦ Ocean Plaza за долги, если общество не сможет погасить долг до конца срока 31 декабря 2025 года.

"Мы поддерживаем немедленное взыскание имущества ТРЦ в доход государства. Но желание ФГИУ затягивать эти действия свидетельствует о том, что власти по меньшей мере год не планируют продавать ТРЦ Ocean Plaza", — подчеркивают в Inzhur.

Почему это происходит?

В Inzhur акцентируют внимание на важном моменте: нет никаких проблем с тем, чтобы взыскать недвижимость ТРЦ в доход государства, после чего выставить ее на прозрачный аукцион.

Решение суда по иску Минюста дает полное право на немедленное взыскание всего имущества ТРЦ в доход государства — в том числе 1,2-1,3 миллиарда гривен, находящихся на счетах ТРЦ, ведь государство контролирует и кредитора, и должника.

Но заявление Иванны Смачило свидетельствует о желании затягивать с приватизацией.

Команда Inzhur заявляет: в ближайшее время следует ожидать либо фантастически успешной приватизации санкционного актива, либо очередного позора, надеясь, что ФГИУ сменит свою позицию на выгодную для Украины.

"Почему откладывается приватизация? Ибо инвестиционный фонд Inzhur Ocean от Inzhur уже объединил 6500 украинцев для участия в приватизации ТРЦ Ocean Plaza и готов заплатить более 5 млрд гривен с НДС за 100% недвижимости торгового центра.А олигархи не хотят конкурентных торгов и хотят и дальше сохранять свой контроль над этим ТРЦ. Наши чиновники, к сожалению, не умеют отказываться от их "предложений", — комментирует Андрей Журжий, основатель и СЕО Inzhur.

Inzhur — первая украинская инвестиционная RЕИТ-компания (Real Estate investment Trust). Эта бизнес-модель позволяет малым инвесторам совместно владеть крупными объектами недвижимости: компания управляет объектом, а инвесторы становятся его совладельцами и получают ежемесячную прибыль от арендных выплат.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1,65 миллиарда гривен.