Украина национализировала долги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда ВАКС оставила по-прежнему решение первой инстанции о национализации многомиллионных долгов ТРЦ Ocean Plaza перед российскими олигархами Аркадием Ротенбергом, его сыном Игорем и еще двумя лицами путем применения санкций по кредиту.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что в доход государства взысканы права требования, связанного с Ротенбергом компании-нерезидента, а именно:

право требования по кредитному договору № 1 от 27.10.2009, заключенному между ООО "ИС "Лыбидь" и Ethoder Investments Limited;

право требования по договору ипотеки от 28.03.2014 года, заключенному между ООО "ИС "Лыбидь" и компанией Ethoder Investments Limited;

право требования по договору залога от 14.04.2014 года, заключенному между ООО "Авангард-Виларти" и компанией Ethoder Investments Limited.

В Министерстве юстиции отмечают, что постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, 11 июня Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-собственника торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга, что позволит Фонду госимущества запустить процесс приватизации ТРЦ.

Откуда у Ocean Plaza долг на 200 миллионов долларов

Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО "ИС Лыбидь". Деньги для приобретения Ocean Plaza общество получило от материнской Ethoder Investments Limited в кредит.

Сумма кредита составила 150 миллионов долларов с процентной ставкой 20% годовых в долларах. В качестве залога для обеспечения этой сделки использовали будущий объект недвижимости. Компания Ethoder сейчас принадлежит Ротенбергам.

Как известно, Ротенбергам принадлежало 66,65% в уставном капитале ООО "ИС "Лыбидь".

Высший антикоррупционный суд установил, что с 2013 по 2020 год ООО "ИС Лыбидь" выплатило 249,8 миллиона долларов процентов. Все это время выплачивали только проценты, оставляя основную сумму задолженности неизменной, чтобы выводить прибыль на оффшоры Кипра.

Для того чтобы Ротенберг действительно избавился от Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг, Минюст и подал иск.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1,65 миллиарда гривен.