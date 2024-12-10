Україна націоналізувала борги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, що в дохід держави стягнуто права вимоги, пов’язаної з Ротенберга компанії-нерезидента, а саме:

право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором застави від 14.04.2014 року, укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та компанією Ethoder Investments Limited.

У Міністерстві юстиції зауважують, що постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо, 11 червня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга, що дозволить Фонду державного майна запустити процес приватизації ТРЦ.

Звідки в Ocean Plaza борг на 200 мільйонів доларів

Формальним власником Ocean Plaza було українське ТОВ "ІС Либідь". Гроші для придбання Ocean Plaza товариство отримало від материнської Ethoder Investments Limited у кредит.

Сума кредиту становила 150 мільйонів доларів, з процентною ставкою 20% річних у доларах. Як заставу для забезпечення цієї угоди використали майбутній об’єкт нерухомості. Компанія Ethoder зараз належить Ротенбергам.

Як відомо, Ротенбергам належало 66,65% у статутному капіталі ТОВ "ІС "Либідь".

Вищий антикорупційний суд встановив, що з 2013 по 2020 рік ТОВ "ІС Либідь" виплатило 249,8 мільйона доларів відсотків. Весь цей час виплачували лише відсотки, залишаючи основну суму заборгованості незмінною, щоб виводити прибуток на офшори на Кіпрі.

Для того, щоб Ротенберг дійсно позбувся Ocean Plaza як активу і не зміг через суд вимагати від держави борг, Мін'юст і подав позов.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Наразі Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1,65 мільярда гривень.