ВАКС дозволив націоналізувати сумський "Насосенергомаш" та інші активи родини Лук'яненків

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави корпоративні права 15 українських підприємств, які опосередковано належать громадянам РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Так, згідно з повідомленням, 29 жовтня 2024 року ВАКС прийняв рішення про часткове задоволення позовної заяви Мін'юсту до Лук'яненка В.В., Лук'яненка В.М., Цоя Г.О., АТ "Група ГМС". Зокрема, суд дозволив конфіскувати корпоративні права підприємств, серед яких:

АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" (90,6065%);

АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (83,9112 %);

АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг" (100 %);

ТОВ "Кусум фарм" (50%) та ін.

Крім того, суд націоналізував квартиру у Сумах та рушницю гладкоствольну, що належать Лук’яненку В.В.

Водночас повідомляється, що суд відмовив у стягненні у дохід держави майна Лук'яненка-старшого, а також 100% у ТОВ "Готельний комплекс "Ювілейний" і дрібних часток у пов'язаних підприємствах. У вказаній частині судове рішення ВАКС буде оскаржено Міністерством юстиції до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року Міністерством юстиції України було подано до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію українських активів російської групи ГМС (Гідромашсервіс), якій належали АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" та АТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування".

Додамо, що АРМА планувало передати АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" в управління НАЕК "Енергоатом".

Про АТ "Група ГМС"

АТ "Група ГМС" - багатопрофільний холдинг, що здійснює господарську діяльність у галузі розробки та виробництва насосного, компресорного та блочно-модульного обладнання для різних галузей промисловості: нафтогазової галузі, трубопровідного транспорту, атомної та теплової енергетики.

Компаніями групи ГМС здійснюється суттєве сприяння збройній агресії РФ проти України, шляхом постачання продукції на користь підприємств військово-промислового комплексу країни-агресора та сплати податків у значних розмірах.