Україна остаточно конфіскувала активи російського олігарха Усманова на користь держави

25 жовтня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) завершила розгляд апеляційних скарг компаній "Metalloinvest Trading AG" та "Нексайн" на рішення суду, що передбачало конфіскацію майна російського олігарха Алішера Усманова на користь України.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

"Суд першої інстанції задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до одного з російських бізнесменів та його бізнес-партнерів й застосував до них санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про санкції". З цим рішенням не погодилися вказані треті особи та подали апеляційні скарги", - зазначає ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційні скарги третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, — без задоволення.

Цими заходами держава вилучила активи Усманова та його партнерів, зокрема залізорудну продукцію та повний пакет акцій IT-компанії, який тепер належить Україні. Відповідні компанії оскаржували це рішення, однак Апеляційна палата залишила без змін вердикт першої інстанції, а апеляційні скарги — без задоволення.

Таким чином, рішення про конфіскацію активів набуло законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.

Справа Алішера Усманова

Нагадаємо, 25 вересня ВАКС ухвалив рішення на користь Міністерства юстиції, задовольнивши позов проти російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів — родини Скоч і Стрешинського, і постановив стягнути їх активи в державну власність.

Позов про конфіскацію майна Усманова Міністерство юстиції подало до ВАКС ще 11 липня. Додамо, що Алішер Усманов, 8-ме місце в рейтингу російських мільярдерів зі статками у 14,4 млрд доларів і також є власником медіаресурсу "Коммерсант", відомого своєю прокремлівською позицією.

У березні 2022 року, міністерство фінансів США наклало санкції на російських бізнесменів, наближених до глави РФ Володимира Путіна, а також на членів їхніх сімей. Зокрема, під санкції потрапив друг Путіна Алішер Усманов, який володіє однією з найбільших у світі суперяхт, відомою як Dilbar, та літаком M-IABU. Оцінна вартість цієї суперяхти становить від 600 до 735 мільйонів доларів. Усманов також має британське громадянство.