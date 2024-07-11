Моя безбарʼєрність Моя безбарʼєрність
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Мін'юст подав позов про конфіскацію активів російського олігарха Усманова

Мін'юст подав позов про конфіскацію активів російського олігарха Усманова
Російський олігарх Алішер Усманов

11 липня Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до російського мільярдера Алішера Усманова та його бізнес-партнерів. Позов передбачає конфіскацію активів відповідно до Закону України "Про санкції".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі Мін’юсту. 

Крім Усманова, в позові фігурують Андрій Скоч, Володимир Скоч, Варвара Скоч та Володимир Стрешинський. Усі вони пов'язані з Групою "USM", яка контролює стратегічні для російської економіки компанії, зокрема "Металоінвест" та "Мегафон".

Алішер Усманов, який посідає 8-ме місце в рейтингу російських мільярдерів зі статками у 14,4 млрд доларів США, також є власником медіаресурсу "Коммерсант", відомого своєю прокремлівською позицією.

Мін’юст звинувачує відповідачів у значному сприянні РФ у веденні агресивної війни проти України. Це виражається у фінансуванні через сплату податків та зборів до державного бюджету РФ, матеріально-технічному забезпеченні через постачання телекомунікаційних послуг правоохоронним органам та військовим підрозділам збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях на території України, а також у інформаційному сприянні агресії шляхом поширення російської пропаганди.

Додамо, що з моменту створення Департаменту санкційної політики (ДСП) 24 травня 2022 року, санкції були застосовані до 12 828 осіб, з яких 10 295 підпали під санкції у вигляді блокування активів.

Як повідомила заступник Міністра юстиції України Інна Богатих, ДСП подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, з яких на розгляді у ВАКС знаходиться 7 позовних заяв, на стадії апеляції – 4 позовні заяви, 41 рішенням, які набрали законної сили, задоволено позови Мін’юсту.

Нагадаємо, в травні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення мільярдних активів в дохід держави компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з РФ. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко