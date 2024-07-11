Мін'юст подав позов про конфіскацію активів російського олігарха Усманова

11 липня Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до російського мільярдера Алішера Усманова та його бізнес-партнерів. Позов передбачає конфіскацію активів відповідно до Закону України "Про санкції".

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Про це повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

Крім Усманова, в позові фігурують Андрій Скоч, Володимир Скоч, Варвара Скоч та Володимир Стрешинський. Усі вони пов'язані з Групою "USM", яка контролює стратегічні для російської економіки компанії, зокрема "Металоінвест" та "Мегафон".

Алішер Усманов, який посідає 8-ме місце в рейтингу російських мільярдерів зі статками у 14,4 млрд доларів США, також є власником медіаресурсу "Коммерсант", відомого своєю прокремлівською позицією.

Мін’юст звинувачує відповідачів у значному сприянні РФ у веденні агресивної війни проти України. Це виражається у фінансуванні через сплату податків та зборів до державного бюджету РФ, матеріально-технічному забезпеченні через постачання телекомунікаційних послуг правоохоронним органам та військовим підрозділам збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях на території України, а також у інформаційному сприянні агресії шляхом поширення російської пропаганди.

Додамо, що з моменту створення Департаменту санкційної політики (ДСП) 24 травня 2022 року, санкції були застосовані до 12 828 осіб, з яких 10 295 підпали під санкції у вигляді блокування активів.

Як повідомила заступник Міністра юстиції України Інна Богатих, ДСП подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, з яких на розгляді у ВАКС знаходиться 7 позовних заяв, на стадії апеляції – 4 позовні заяви, 41 рішенням, які набрали законної сили, задоволено позови Мін’юсту.

Нагадаємо, в травні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення мільярдних активів в дохід держави компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з РФ. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.