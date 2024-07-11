- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Минюст подал иск о конфискации активов российского олигарха Усманова
11 июля Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам. Иск предусматривает конфискацию активов в соответствии с Законом Украины "О санкциях".
Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
Кроме Усманова в иске фигурируют Андрей Скоч, Владимир Скоч, Варвара Скоч и Владимир Стрешинский. Все они связаны с Группой USM, которая контролирует стратегические для российской экономики компании, в частности Металлоинвест и МегаФон.
Алишер Усманов, занимающий 8-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 14,4 млрд долларов США, также является владельцем медиаресурса "Коммерсант", известного своей прокремлевской позицией.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Минюст обвиняет ответчиков в значительном содействии РФ в ведении агрессивной войны против Украины. Это выражается в финансировании через уплату налогов и сборов в государственный бюджет РФ, материально-техническом обеспечении через поставки телекоммуникационных услуг правоохранительным органам и военным подразделениям вооруженных сил РФ, участвующим в боевых действиях на территории Украины, а также в информационном содействии агрессии путем распространения российской пропаганды.
Добавим, что с момента создания Департамента санкционной политики (ДСП) 24 мая 2022 г., санкции были применены до 12 828 человек, из которых 10 295 подпали под санкции в виде блокирования активов.
Как сообщила заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых, ДСП подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц, из которых на рассмотрении в ВАКС находится 7 исковых заявлений, на стадии апелляции – 4 исковых заявления, 41 решения, которые вступили в законную силу, удовлетворены иски Минюста.
Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскание миллиардных активов в доход государства компании Sia Royal Pay Europe, связанной с РФ. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд. грн.