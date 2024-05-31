В доход государства переданы миллиардные активы компании, связанной с РФ

По материалам производства Государственного бюро расследований (ГБР) в доход государства переданы миллиардные активы компании Sia Royal Pay Europe, связанной с РФ.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Решение принято по материалам уголовного производства ГБР. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд. грн.

В ходе расследования работники ГБР совместно с СБУ, представителями Министерства юстиции Украины, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины установили связь компании Sia Royal Pay Europe с российским букмекером 1xBet, представленного в Украине ООО "Твоя Беттинговая Компания" и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности Украины в условиях введенного правового режима военного положения.

Согласно сообщению ГБР, в настоящее время Указом президента Украины введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к юридическому лицу-нерезиденту Sia Royal Pay Europe сроком 5 лет.

В свою очередь, на ООО "Твоя Беттинговая Компания" Указом президента Украины и решением СНБО введены санкции сроком 50 лет.

ДБР совместно с другими государственными органами подтвердило, что на украинских банковских счетах Sia Royal Pay Europe находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без подтверждения источников их происхождения.

На основании постановлений суда ГБР в июне 2023 года арестовало эти средства и осуществило их передачу в управление АРМА вместе с предоставлением значительного массива доказательств и обращением Министерства юстиции с иском о взыскании активов Sia Royal Pay Europe в доход государства в соответствии с нормами Закона Украины "О санкциях" .

Напомним, в сентябре 2022 года 1xBet лишили лицензий для работы в Украине.

В мае 2023 года АРМА получила в управление 100% уставного капитала ООО "Твоя Беттинговая Компания", работавшее под брендом 1xBet, в сумме 30 миллионов гривен.

По информации СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017-м получила лицензию на создание электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.

Фото: ua.depositphotos.com