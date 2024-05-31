У дохід держави передані мільярдні активи компанії, пов'язаної з РФ

За матеріалами провадження Державного бюро розслідувань (ДБР) у дохід держави передано мільярдні активи компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з РФ.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Рішення ухвалене за матеріалами кримінального провадження ДБР. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Під час розслідування працівники ДБР спільно з СБУ, представниками Міністерства юстиції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Державної служби фінансового моніторингу України та Національного банку України встановили звʼязок компанії Sia Royal Pay Europe із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія", та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

Згідно з повідомленням ДБР, наразі Указом президента України уведено в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" до юридичної особи-нерезидента Sia Royal Pay Europe строком 5 років.

У свою чергу, до ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія" Указом президента України та рішенням РНБО запроваджено санкції строком 50 років.

ДБР спільно з іншими державними органами підтвердило, що на українських банківських рахунках Sia Royal Pay Europe знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження.

На підставі ухвал суду ДБР у червні 2023 року арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління АРМА разом із наданням значного масиву доказів та зверненням Міністерства юстиції з позовом про стягнення активів Sia Royal Pay Europe у дохід держави відповідно до норм Закону України "Про санкції".

Нагадаємо, у вересні 2022 року 1xBet позбавили ліцензій для роботи в Україні.

У травні 2023 року АРМА отримало в управління 100% статутного капіталу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", що працювало під брендом 1xBet, в сумі 30 мільйонів гривень.

За інформацією ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017-му отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.

Фото: ua.depositphotos.com