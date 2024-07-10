СМИ назвали возможную преемницу Малюськи в должности министра юстиции

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может стать новым министром юстиции вместо Дениса Малюски, сохраняя при этом свой текущую должность.

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По информации издания "Украинская правда", действующий министр юстиции Денис Малюска уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке без указания даты, но его пока не приняли.

Какие еще кадровые изменения ожидаются

Кроме того, согласно сообщению, в команде президента Зеленского до сих пор рассматривают вариант увольнения Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. По состоянию на начало июля основной кандидатурой на его замену является первый вице-премьер и министер экономики Юлия Свириденко.

Если Свириденко станет премьером, Министерство экономики может возглавить действующий глава "Нефтегаза" Алексей Чернышев. Ранее его кандидатуру рассматривали на должность министра по вопросам восстановления, но из-за проблем с НАБУ его планируют назначить в Минэкономики.

На должность министра по восстановлению и инфраструктуре рассматривают Александра Перцовского из "Укрзализныци" и главу Минстратегпрома Александра Камышина, однако окончательное решение еще не принято. Действующий заместитель главы ОПУ по региональной политике Алексей Кулеба может возглавить Минрегион после отставки Кубракова, а его место в ОП может занять глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.