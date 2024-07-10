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СМИ назвали возможную преемницу Малюськи в должности министра юстиции
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может стать новым министром юстиции вместо Дениса Малюски, сохраняя при этом свой текущую должность.
По информации издания "Украинская правда", действующий министр юстиции Денис Малюска уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке без указания даты, но его пока не приняли.
Какие еще кадровые изменения ожидаются
Кроме того, согласно сообщению, в команде президента Зеленского до сих пор рассматривают вариант увольнения Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. По состоянию на начало июля основной кандидатурой на его замену является первый вице-премьер и министер экономики Юлия Свириденко.
Если Свириденко станет премьером, Министерство экономики может возглавить действующий глава "Нефтегаза" Алексей Чернышев. Ранее его кандидатуру рассматривали на должность министра по вопросам восстановления, но из-за проблем с НАБУ его планируют назначить в Минэкономики.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На должность министра по восстановлению и инфраструктуре рассматривают Александра Перцовского из "Укрзализныци" и главу Минстратегпрома Александра Камышина, однако окончательное решение еще не принято. Действующий заместитель главы ОПУ по региональной политике Алексей Кулеба может возглавить Минрегион после отставки Кубракова, а его место в ОП может занять глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.