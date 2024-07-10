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ЗМІ назвали можливу наступницю Малюськи на посаді міністра юстиції
Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може стати новим міністром юстиції замість Дениса Малюськи, зберігаючи при цьому свою поточну посаду.
За інформацією видання "Українська правда", чинний міністр юстиції Денис Малюська вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку без зазначення дати, але її поки що не прийняли.
Які ще кадрові зміни очікуються
Крім того, згідно з повідомленням, у команді президента Зеленського досі розглядають варіант звільнення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Станом на початок липня основною кандидатурою на його заміну є перша віце-прем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.
Якщо Свириденко стане прем'єркою, Міністерство економіки може очолити чинний глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Раніше його кандидатуру розглядали на посаду міністра з питань відновлення, але через проблеми з НАБУ його планують призначити в Мінекономіки.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На посаду міністра з питань відновлення та інфраструктури розглядають Олександра Перцовського з "Укрзалізниці" та главу Мінстратегпрому Олександра Камишіна, проте остаточне рішення ще не ухвалене. Чинний заступник глави ОПУ з питань регіональної політики Олексій Кулеба може очолити Мінрегіон після відставки Кубракова, а його місце в ОП може зайняти очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.