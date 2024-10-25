Украина окончательно конфисковала активы российского олигарха Усманова в пользу государства

25 октября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) завершила рассмотрение апелляционных жалоб компаний "Metalloinvest Trading AG" и "Нексайн" на решение суда, что предусматривало конфискацию имущества российского олигарха Алишера Усманова в пользу Украины.

Об этом говорится в сообщении ВАКС.

Суд первой инстанции удовлетворил административный иск Министерства юстиции Украины к одному из российских бизнесменов и его бизнес-партнеров и применил к ним санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "О санкциях". С этим решением не согласились указанные третьи лица и подали апелляционные жалобы", — отмечает ВАКС.

По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила по-прежнему решение ВАКС, а апелляционные жалобы третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, — без удовлетворения.

Этими мерами государство изъяло активы Усманова и его партнеров, в частности, железорудную продукцию и полный пакет акций IT-компании, который теперь принадлежит Украине. Соответствующие компании обжаловали это решение, однако Апелляционная палата оставила без изменений вердикт первой инстанции, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Таким образом, решение о конфискации активов вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Дело Алишера Усманова

Напомним, 25 сентября ВАКС принял решение в пользу Министерства юстиции, удовлетворив иск против российского олигарха Алишера Усманова и его бизнес-партнеров — семьи Скоч и Стрешинского и постановил взыскать их активы в государственную собственность.

Иск о конфискации имущества Усманова Министерство юстиции подало в ВАКС еще 11 июля. Добавим, что Алишер Усманов, 8-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 14,4 млрд долларов и также является владельцем медиаресурса "Коммерсант", известного своей прокремлевской позицией.

В марте 2022 года, министерство финансов США наложило санкции на российских бизнесменов, приближенных к главе РФ Владимиру Путину, а также на членов их семей. В частности, под санкции попал друг Путина Алишер Усманов, владеющий одной из крупнейших в мире суперяхт, известной как Dilbar, и самолетом M-IABU. Оценка этой суперяхты составляет от 600 до 735 миллионов долларов. Усманов также владеет британским гражданством.